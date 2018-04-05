شكوى صينية لمنظمة التجارة بشأن رسوم أمريكية ومصنعو السيارات في قلب المعركة

قالت منظمة التجارة العالمية إن الصين أطلقت الخطوة الأولى في نزاع لدى المنظمة، بأن طلبت مشاورات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنتها على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، استنادا إلى سرقة مزعومة للملكية الفكرية الأمريكية.

ويطلق الإخطار إلى منظمة التجارة التي مقرها جنيف مهلة 60 يوما للجانبين لتسوية الشكوى، أو مواجهة مقاضاة في المنظمة أمام لجنة محايدة من المحكمين. وأدانت الصين بالفعل الإعلان الأمريكي وقالت قبل يومين، إنها "ستتخذ اجراءات مناظرة ومتكافئة في النطاق والقوة ضد منتجات أمريكية"، وإنها ستلجأ إلى آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة.