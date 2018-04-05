قضية سكريبال: يوليا تقول إن "الحادثة غير واضحة"

وأورد التلفزيون الروسي الليلة الماضية نبأ المحادثة، وقال إنه تسلم تسجيلا بالمحادثة من فيكتوريا سكريبال ابنة عم يوليا، لكنه لا يستطيع الجزم بمصداقية التسجيل.

"كل شيء قابل للإصلاح"

ويقول التلفزيون أن التسجيل المزعوم تضمن قولها: "كل شيء على ما يرام. كل شيء قابل للإصلاح... كلانا يتحسن وعلى قيد الحياة".

ولدى سؤالها عن حالة أبيها، قالت يوليا وفقا للتسجيل: "كل شيء على ما يرام. يأخذ قسطا من الراحة الآن. هو نائم. صحتنا جيدة ولا نشكو من أي مشكلة... سأخرج (من المستشفى) قريبا".

من جهتها، قالت ابنة عملها، فيكتوريا، إنها تعتزم السفر إلى إنجلترا لمحاولة اصطحاب يوليا إلى روسيا.

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"الحادثة غير واضحة"

من جهتها، نقلت الشرطة البريطانية عن يوليا قولها: "الحادثة بأكملها تبدو غير واضحة".

وأضافت الفتاة البالغة من العمر 33 عاما: "استيقظت منذ أكثر من أسبوع الآن، ويسرني أن أقول إن قوتي تنمو بشكل يومي".

وأردفت: "أنا متأكد من أنك تقدر أن هذه الحادثة بأكملها غير واضحة إلى حد ما، وآمل أن تحترموا خصوصيتي وخصوصية عائلتي خلال فترة النقاهة".

وتتهم بريطانيا روسيا بتنفيذ الهجوم بغاز للأعصاب وهو ما تنفيه موسكو. وكان سكريبال وابنته في حالة حرجة بعد الهجوم، لكن في 29 مارس/آذار، قال المستشفى الذي يرقدان به إن يوليا بدأت في التحسن.