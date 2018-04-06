العثور على 400 كيلو من الرسائل "غير المُسلَّمة" في منزل ساعي بريد إيطالي

يواجه ساعي بريد إيطالي سابق اتهامات بعد أن عثرت الشرطة على 400 كيلوغرام من الرسائل غير المسلمة مخبأة في منزله في مدينة تورينو الشمالية.
وقالت الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 33 عاما والذي لم يكشف عن اسمه أبلغ الضباط بأنه لم يسلم أي بريد لمدة ثلاث سنوات لأن راتبه كان منخفضا للغاية. وقد ترك بالفعل العمل في العام 2017.
وقالت شرطة تورينو في بيان إنها اكتشفت المخبأ بعد توقيف الرجل خلال عملية تفتيش روتينية على الطريق. ووجدت بحوزته سكينا يبلغ طوله 20 سنتيمترا.
ارتاب رجال الشرطة في أمر الرجل وقرروا التوجه إلى منزله وهناك عثروا على أربعين صندوقًا مملوءة بالرسائل غير المسلمة، والتي تضمنت بيانات مصرفية وفواتير ومراسلات خاصة أخرى.
وقال ساعي البريد: "راتبي كان قليلا لذلك استقلت وقررت عدم تسليم هذه الرسائل". ويواجه ساعي البريد اليوم اتهامات بالسرقة واختلاس المراسلات وحمل السلاح.
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