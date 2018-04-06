شركة جزائرية تروج هاتفها الذكي "كوندور ألور أم3" قريبا في فرنسا

ذكر موقع "لي نوميريك" أن عملاق الآلات الكهربائية المنزلية الجزائري "كوندور"، يعتزم ترويج هاتفه الذكي "كوندور ألور أم3" في فرنسا بعد شهرين، أي خلال شهر حزيران/يونيو المقبل.
و"كوندور ألور أم3" هو في صنف آيفون أكس، ولكن بتسعيرة مخفضة، قيمتها 299 يورو. وتسعى "كوندور" وهي ثاني أكبر مجموعة جزائرية خاصة إلى بيع مليوني جهاز إلى غاية 2019.
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شاشة "كوندور ألور أم3" هي بقياس 6.2 بوصة، وللجهاز لاقطان للصور في الخلف بخلاصة 16 و5 ميغا بيكسال، ومعهما أيضا معرف للبصمة اليدوية، إلى جانب تمتعه بخاصية إمكانية التعرف عن طريق الوجه، بفضل اعتماده على تكنولوجيا "فايس أنلوك 3د"، والتي تعمل بفضل لاقط دون الأشعة الحمراء، أي أن التقاط الصور ممكن حتى في الظلام الحالك.
إلى ذلك يتمتع الهاتف ببطاريا من فئة 3050 أمبير/ساعة، ورقاقة "ميديا تاك هيليو بي60، ومعها 4 غيغابايت من الذاكرة الحية، و64 غيغابايت للتخزين.
ويسعى "كوندور" إلى اللحاق بالعملاق الصيني "هواي"، للاستحواذ على 10% من السوق الفرنسية، وذلك خلال عام ونيف. وقد استطاع "كوندور" أن يضاهي العملاق الكوري الجنوبي "سامسونغ" في الجزائر ويتقدم عليه خلال خمس سنوات، بحسب تصريح رئيس مجلس إدارة كوندور عبد الرحمان بن حمادي لموقع "ليزيكو".
وبحسب "لي نوميريك" فإن هدف "كوندور" بعد فرنسا، سيكون إسبانيا وإيطاليا، والبرتغال وبلجيكا.