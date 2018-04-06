جيش الإسلام يبحث عن اتفاق والقوات الحكومية تجتاح دوما غير آبهة

علوش يأمل بالمفاوضات مع روسيا رغم قصف طيرانها له

قال محمد علوش المسؤول السياسي في جماعة جيش الإسلام في سوريا يوم الجمعة إن جماعته لا تريد إغلاق باب المفاوضات مع روسيا للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع حول مدينة دوما القريبة من دمشق.

وذكر في مقابلة مع تلفزيون الحدث "نحن ندافع عن أنفسنا وما زلنا ندعو للجلوس على طاولة المفاوضات حتى نصل إلى حل، حل منطقي عادل يؤدي إلى حقن دماء المدنيين".