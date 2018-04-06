"روسيا البيضاء ترغب بالانفتاح لكن المعارضة لا تصدق بذلك"

في هذا العدد من برنامج انسايدرز المخصص لروسيا البيضاء، التقت مراسلنا فاليري غوريه بمعارضين سياسيين، ونشطاء في الحقوق المدنية ومسؤولين في هذا البلد الواقع شرق الاتحاد الأوروبي. ولاحظت تغييرات طفيفة في الوضع السياسي، على سبيل المثال، فتحت السلطات أبوابها من خلال السماح ولأول مرة باحياء ذكرى "يوم الحرية" في 25 آذار/ مارس، حتى لو تم القبض على عشرات الأشخاص في ذلك اليوم، هذه التطورات هي تعبير عن رغبة حكومة مينسك بالاقتراب من بروكسل دون الانفصال عن روسيا، التي تعد أكبر شريك تجاري لها.

صوفي كلوديه، يوروينوز: "فاليري التقيت بمعارضين، البعض منهم من المنشقين الكبار، ما مدى سهولة الوصول إليهم؟"

فاليري غوريه:"في الواقع، الأمر كان سهلاً جدا. جميعهم متعطشون للتعبير. التحدث إلى وسائل الإعلام، وخاصة الأجنبية، لأن الوطنية مقيدة تماماً، انها فرصة كبيرة للتعبير عن رأيهم.