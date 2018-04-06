شاهد: أفضل فيديوهات الأسبوع في دقائق

أوروبا
"الأحزاب الوهمية تحصل على المال دون أن تكون مسؤولة من الجهات المعنية عن كيفية إنفاقه.وأضاف أن حساباتهم غالباً ما تكون متضمنة معلومات مقتضبة للغاية، بشأن نطاق استخدام تلك المبالغ المخصصة ."
ميكولوس ليجيتي
من منظمة الشفافية الدولية في المجر في حديث ليورونيوز
"نعتقد أن المهم ضمان حل هذه المشكلة داخل الإطار القانوني باستخدام كامل قدرات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية" مضيفا لقد قدمنا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشروعنا المشترك مع إيران والصين لبدء تحقيق روسي- بريطاني مشترك. ولكن ردا على ذلك رأينا موجات من الكذب ممزوجة بمشاعر مع"
ألكسندر شولجين
ممثل روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
" "طالما أن المعارضة المشتتة فإن أصوات الناخبين ستذهب نحو كل حدب وصوب،ثم إن هذه الحملة التي انبنت خطاباتها على مسألة المهاجرين تكفي لتعبئة القاعدة الانتخابية للحكومة الحالية"
بالاز بوسكي
محلل سياسي
"يبقى الاتحاد الأوروبي قلقا جداً بسبب استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية كوسيلة للسيطرة على الجموع. الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته إلى السلطات الإسرائيلية لاستخدام قوة متناسبة في ردها على الاحتجاجات وأن تفتح تحقيقاً في كل حادث قتل وأن تباشر باجراءات عقابية حيثما يلزم."
بعثة الاتحاد الأوروبي في رام الله
بيان وصلت يورنيوز نسخة منه
"الأقليات في أوروبا تعيش ضمن مستويات مختلفة جداً. فثمة دول لا تعترف حتى بالأقليات القومية مثل فرنسا أو اليونان. لدينا دول مثل فنلندا وبلجيكا وإيطاليا التي تتمتع داخلها الاقليات بدرجة عالية من الاندماج وتتبوأ أمكنة معتبرة بينما تشعر أقليات اخرى بحجم تباين في طريقة عيشها و اندماجها داخل أوروبا .فمن الجيد فعلا أن تكون لدينا آليات تشجع على إحدا"
لوان فينشي
من المدافعين عن المبادرة
""بشكل عام ، لم يكن الاتحاد الأوروبي لاعباً دبلوماسياً فعالاً حتى الآن ، وقد يتغير الأمر في المستقبل ، لأن المتطلبات ستتغير أيضاً ، ولكن لكي يحدث هذا ، يجب أن يكون هناك دافع... هذا الأمر سيكون حاسما بشكل أكبر من أجل تهيئة الظروف المواتية للتسوية السياسية. وعندما يتم ذلك ، سيكون للاتحاد الأوروبي بالتأكيد دور أكبر في مستق"
سنان أولجن
مركز كارنيغي أوروبا
العالم
"اليابان جميلة بشكل لا يصدق، كنت اريد العودة اليها، لم أتخل عن هذه الفكرة أبداً."
داغور سيغوردسون
مدرب فريق كرة اليد الوطني الياباني
" لقد قمنا بالإجراء ضد بولندا في السابق،وهناك حالة سيتم طرحها قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي ويتعلق الأمر بتفعيل المادة السابعة،وفي نهاية المطاف أعتقد ان الإجراء نفسه ينبغي أن يتم تطبيقه ضد المجر. و بكل تأكيد عندما نرى عديد القضايا المتربطة بالفساد،وتتضمن توافر أموال ترتبط بالاتحاد الأوروبي،فإنه ي"
غاي فيرهوفشتات
مسؤول ملف البريكست في الاتحاد الأوروبي
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زهرة في كل حفرة، لفتت انتباه السلط لإعادة تهيئة الطرقات.