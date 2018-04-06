اعتقال ماكغريغور بطل الفنون القتالية إثر هجوم هستيري

اعتقل بطل الفنون القتالية "قتال الموت" كونور ماكغريغور، ذو الأصول الإيرلندية، في نيويورك مساء الخميس. وذلك نتيجة ارتكابه لأعمال عنف على هامش المؤتمر الصحفي. ويظهر الفيديو الذي صور مكان الحادث أن ماكغريغور هاجم الحافلة التي تقل البطل الروسي مع مجموعة من المصارعين، إذ رمى ماكغريغور كتلة معدنية على نافذة الحافلة.
أدى الحادث إلى إصابة المصارعين مايكل تشيزا بجروح في وجهه وجسده، وراي بورغ الذي أصيبت عينه بشظية زجاجية. وقد ألغيت منازلات الرياضيين التي كان من المفترض إجراؤها.
وقد صدر أمر بتوقيف ماكغريغور، قبل أن يسلم المصارع نفسه لإدارة شرطة نيويورك ليلة الخميس. ووجهت تهمة الإهانة إلى ماكغريغور في 3 قضايا أحدها الأذى الجنائي. ومن المفترض أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من هذا الجمعة.
وأصدرت رئيسة بطولة "قتال الموت" دانا وايت بيانا حول الحادث، ذكرت فيه أن "ماحدث اليوم كان عملا إجرميا مقززا. ستتم مقاضاته بشكل قاس جدا. وسيكون لهذا أثر جدي على حياته المهنية".
فيما لم تتضح دوافع ماكغريغور لارتكاب هذا الفعل، وقد استغل الحادث لإبراز على أنه هجوم ضد الروسي حبيب نورمحمدوف، الذي كان من بين ركاب الحافلة وقت الحادث. وكان من المفترض أن يلتقيا في منازلة غدا السبت. وظهر نورمحميدوف في فيلم مصور وهو يتحدى أحد مدربي ماكغريغور "أرتيوم لوبوف".
وبدا نورمحمدوف وعلق للصحفيين: "أنا أضحك في قرارة نفسي" متابعا "حطمت النافذة؟ لماذا؟ تعال إلى الداخل. إن كنت رجل عصابات حقيقي، لماذا لا تدخل؟"