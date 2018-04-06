وفاة مصاب في غزة يرفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 20

توفي فلسطيني هذا الجمعة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أسبوع خلال احتجاجات مع الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة مما يرفع عدد القتلى الفلسطينيين في المواجهات مع الجنود الإسرائيليين، والتي بدأت يوم 30 مارس-آذار إلى 20 قتيلا.
ووصل مئات الفلسطينيين إلى منطقة الحدود الجمعة استعدادا لمظاهرة يتوقع أن تكون الأكبر منذ اليوم الأول من الاحتجاجات، والذي سقط خلاله معظم القتلى والجرحى.
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وبدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين يوم الجمعة الماضي احتجاجا يستمر ستة أسابيع نصبوا فيه خياما على امتداد السياج الأمني لحدود القطاع الذي يعيش فيه مليونا فلسطيني وتسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس".