احتراق جهاز "آيفون إكس" خلال عملية الشحن

أخبر شخص يدعى فنسنت ستاب إدارة "إن بي سي" نيوز.
أن جهاز هاتفه المحمول من طراز "آيفون إكس" انفجر خلال عملية شحنه يوم 27 آذار/مارس الماضي.
لم تظهر على الهاتف علامات ضرر خارجية، لكن الدخان كان يتصاعد منه ساعة وقوع الحادث غالبا من احتراق المعدن داخل الجهاز.
تشكلت فضلات سوداء حول عدسة الكاميرا وداخل مخرج الشحن مباشرة. ويذكر فنسنت أنه كان يستخدم الهاتف ساعة انطلاق شرارة منه وأحدث ضجة وفرقعة.
ويوضح أن هذه الواقعة كان يمكن أن تصيبه بأذى، لو لم يغط الجهاز بحقيبته. وأنه بعد ذلك لم يستطع تشغيل هاتفه ثانية. وأشار إلى أنه من المهم ملاحظة أن الانفجار لم يحصل بالمعنى العام المتداول للكلمة، لكنه يبقى الأمر قائما أن ينتهي بشكل سيء على متن إحدى رحلات الطيران، كما حدث هذا معي في الفندق خلال استعدادي لرحلة.
كان الدخان المتصاعد كافيا حتى تعمل أجهزة إنذار الحريق، لكن مأخذ الشحن كان بالقرب من باب الشرفة، وقد هرعت لفتح الباب ورمي الجهاز خارجا للتهوية.
وتابع فنسنت أنه أرفق صورتين تظهران الجهاز وواقعه. إنه لا يبدو كجهاز محترق، لكن هناك علامات سوداء أعلى الكاميرا، وعند مخرج الشحن.
كما أرفق بيانا للبريد الإلكتروني الآلي لأبل، الذي تسلمه بعد أن أخبر الشركة بشأن احتراق الجهاز وأنهم أعطوه جهازا آخر جديدا.
وذكر ناطق باسم "آبل":
ذهب الزبون إلى المتجر وأخبر عن الحادث. لم يشتغل الجهاز لذلك بدلناه بآخر جديد.
ونحن نبحث في هذا الحادث. استلمنا الجهاز وندرس نوعية العطل وإمكانيات تفاديه.
وغالبا ما تحدث هذه الحوادث نتيجة استخدام شاحن من طرف ثالث أو أنه حدث تسخين في الجهاز، لكننا لسنا متأكدين من هذه الحالة مع هذا الجهاز.
إذ لم يحدث هذا سابقا.
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