القضاء البلجيكي: رمضان اشترى صمت امرأة بـ27 ألف يورو

قال القضاء البلجيكي، الخميس، إن الباحث السويسري والمفكر الإسلامي، طارق رمضان، المحتجز في فرنسا في اتهامات بالاغتصاب، دفع مبلغا لامرأة مقابل صمتها، حول علاقة جمعته بها في العام 2015.
وأشار القضاء إلى أن رمضان، الأستاذ في جامعة أوكسفورد، دفع مبلغ 27 ألف يورو، لامرأة بلجيكية من أصول مغربية، تدعى ماجدة برنوسي، مقابل أن تتوقف عن نشر تفاصيل تتعلق بعلاقة جمعتهما.
وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء عن لوك هينار، رئيس محكمة البداية في العاصمة بروكسل، فإن الاتفاق بين رمضان، وبرنوسي جرى في بروكسل، العام 2015، بعد أن نشرت برنوسي تفاصيلا حول "سيطرته النفسية" عليها عبر الانترنت، لكنها لم تتهمه باغتصابها أو الاعتداء عليها.
ووافقت برنوسي على حذف ما نشرته، وعلى أن لا ترسل أي "رسائل مسيئة أو تتضمن تهديدا" إلى رمضان وعائلته، بحسب موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي.
وتحتجز محكمة فرنسية رمضان، 55 عاما، منذ شباط/فبراير، على خلفية اتهامات باغتصابه نساء في فرنسا ينفيها، وجرى إخطاره بأنه موضع تحقيق مستفيض، كما اتهمته امرأة ثالثة بالاغتصاب الشهر الماضي.
وطارق رمضان هو حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، ويتابعه عدد كبير من الشباب المسلم وقد تحدى من قبل القيود الفرنسية على ارتداء النقاب.