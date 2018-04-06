فرص للأعمال بفضل مشروع غاليليو وبياناته

مرحباً بكم في "بيزنيس بلانيت". هذا الأسبوع، من المَرصد الملكي البلجيكي سنتعرف على أحد التحديات التي على المقاولين مواجهتها: وهو "الاستفادة من الفرص التي يؤمنها غاليليو".

كاترين كافادا هي رئيسة قسم في مشروع غاليليو التابع للمفوضية الأوروبية عملت قرابة عشرين عاماً على هذا المشروع، وتوجز لنا هو غاليليو مشيرة الى أنه "أحدث نظام ملاحة مع ميزات فريدة لا يؤمنها أي نظام ملاحة آخر. بدأ العمل به عام 2016. وصُمِّم لتقديم خدمات تجارية وحكومية وللبحث والإنقاذ وجميعها مجانية".

الزميل سيرج رومبي الذي قام بهذا الريبورتاج يقودنا الى مؤسسة في بلجيكا وهي نموذج للمؤسسات التي استفادت من فرص الاعمال.