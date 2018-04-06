قالت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا يوم الجمعة إنها رفعت دعوى قضائية لتقييد استخدام تطبيق تليجرام للرسائل بعد رفض الشركة تمكين أجهزة الأمن من الوصول للرسائل المشفرة للمستخدمين.
دعوى قضائية في روسيا لتقييد استخدام تطبيق تليغرام
دعوى قضائية في روسيا لتقييد استخدام تطبيق تليغرام
ويصنف تليجرام في المركز التاسع بين أكثر تطبيقات الرسائل شعبية ويستخدم على نطاق واسع في جمهوريات سوفيتية سابقة وفي الشرق الأوسط. ووصل عدد المستخدمين الفعليين للتطبيق إلى 200 مليون في مارس آذار.
ومن ضمن الخدمات المتاحة على التطبيق، يمكن للمستخدمين التواصل برسائل مشفرة لا يمكن لطرف ثالث، حتى الحكومات، قراءتها.
لكن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قال إنه بحاجة للاطلاع على بعض الرسائل في إطار مهامه بما في ذلك الحماية من الهجمات الإرهابية. ورفضت شركة تليجرام الامتثال لطلبه احتراما لخصوصية المستخدمين.
وقالت هيئة الرقابة على الاتصالات إنها رفعت الدعوى في محكمة في موسكو يوم الجمعة.
وقالت الهيئة إن الدعوى استندت إلى تصريحات جهاز الأمن الاتحادي الروسي بأن تليجرام لا تذعن لالتزاماتها القانونية بصفتها "منظما لتشارك المعلومات".
ولم يرد المتحدث باسم تليجرام على طلب للحصول على تعليق.