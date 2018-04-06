السجن 24 سنة لرئيسة كوريا الجنوبية المعزولة بتهمة تلقى رشاوي

أصدرت محكمة في سيول الجمعة حكما بالسجن لمدة 24 سنة بحق الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بارك غيون هاي بتهم فساد، وذلك في إطار فضيحة كبيرة كشفت عن وجود شبكات فساد بين زعماء سياسيين وكبرى الشركات في البلاد.

ودانت المحكمة بارك بتهم سوء استخدام السلطة وتلقي رشاوي والإكراه. ولم تكن الرئيسة السابقة، الموجودة في السجن منذ نهاية آذار-مارس 2017، حاضرة خلال جلسة النطق بالحكم.