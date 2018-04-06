شاهد: تحبون الباليه؟ إليكم هذا العرض الساحر

تحتفل فرقة الباليه في سان بطرسبرغ بالذكرى العشرين لأول ظهور لها في مدينة نيويورك، بتقديم عروض في مركز "لينكولن".
وبدأت الشركة أول ظهور لها على الإطلاق في مسرح "ديفيد كوخ"، بإنتاجها الضخم "آنا كارنينا" لبوريس إيفمان.
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وبدأت الشركة أول ظهور لها على الإطلاق في مسرح "ديفيد كوخ"، بإنتاجها الضخم "آنا كارنينا" لبوريس إيفمان.
ويأمل الراقص أوليغ غابيشيف فرونسكي، المشارك في العروض، أن يعبر بالرقص عن القواسم المشتركة في العالم.
وقال: "الفن يجب أن يكون منفصلا عن السياسة. ولكن في الوقت نفسه يجب أن يقترب ويهدئ المشاعر الموجودة في العالم السياسي".
وقالت راقصة الباليه المخضرمة، ماريا أباشوفا، إن دور آنا واحد من أدوارها المفضلة، وتواجدها في نيويورك يعطيها دفعة إضافية.
وأضافت أباشوفا: "أنا أحب نيويورك بالفعل، لأن الرقص في المدينة يعطيك الطاقة ببساطة. وأنا أحب الجمهور حقا، فهو دائما يتقبل ما نعرضه له".
وتقام العروض بين السادس والثامن من شهر نيسان-أبريل الجاري.