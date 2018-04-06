ويعتبر هذا الفوز هو الأول للبرتغالية في إحدى دورات البطولة العالمية. رئيس الإتحاد الدولى للجيدو ماريوس فيزر هو من قدم الميدالية للمتوجة.
حضور قوي لكوسوفو في اليوم الأول من جائزة انطاليا الكبرى للجيدو
حضور قوي لكوسوفو في اليوم الأول من جائزة انطاليا الكبرى للجيدو
كاتارينا كوستا:" أنا جد فخورة وسعيدة لأنني فزت بالذهب لأول مرة في إحدى الجوائز الكبرى رغم معاناتي من الإصابة، لقد كانت لحظات رائعة لن أنساها خاصة عند سماع نشيد بلدي..
رجل هذا اليوم كان الروسي ألبير أوغوزو المعروف بمهاراته التقنية على مستوى العمل الأرضي، حيث أطاح بالبطل العالمي في فئة الأشبال الجورجي جابا بابيناشفيلي الذي اكتفى بالميدالية الفضية. وأظهر الروسي الذي سبق له الصعود على منصة التتويج أربع مرات لحساب جوائز البطولة العالمية اعتزازا كبيرا عند سماعه للنشيد الوطني.
ألبير أوغوزو:" هذه ليست مشاركتي الاولى في إحدى الجوائز الكبرى، لكنها المرة الاولى التي أفوز فيها بالميدالية الذهبية في خلال جائزة كبرى أو بطولة غراند سلام، لقد كنت أحلم بهذا منذ زمن طويل لذلك كنت أتدرب بشدة من أجل هذا الإنجاز، اليوم كل الأمور سارت كما خططت لها".
ممثلات الكوسوفو ضربن بقوة أيضا في وزن أقل من 52 كيلوغراما، عن طريق إيستريا كراسنيكي (22 عاما) التي سجلت فوزها الرابع بمعدن الذهب في منافسات الجوائز الكبرى بعدما أطاحت بالبريطانية شيلسي جيل صاحبة ال21 ربيعا. تسجيل كراسنيكي لحركة غاري أوسوتو في البداية، وبعد ذلك لوزاري جعلها تفوز في الأخيرعن طريق إيبون.
كما حالف الحظ الجورجي باغراتي نينياشفيلي (19 عاما)، والذي يشارك لأول مرة في جائزة كبرى، حيث أظهر مستوى جيد رغم صغر سنه. نينياشفيلي حامل برونزية البطولة العالمية للأشبال أحرز الميدالية الذهبية على حساب المولدافي دونيس فياروعن طريق حركة ني- وازا.
فيما كانت أجمل حركة في موعد انطاليا هي حركة إيبون من المواجهة التي جمعت بين كل من الكوسوفية نورا كجاكوفا والكورية كيم جاندي في فئة أقل من 57 كيلوغراما. الكوسوفية إستطاعت توقيع حركة إيبون جميلة بعد رفعها لمنافستها وتثبيتها أرضا.
وعرفت هذه المنافسة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي للرياضة من أجل التطوير والسلام نجاحا كبيرا.