شاهد: ماذا قال ترامب بشأن الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس علمه بمبلغ الـ 130 ألف دولار الذي دفعه محاميه الشخصي للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز كي تلتزم الصمت بشأن علاقة حميمية تدّعي أنها أقامتها معه، في أول تصريح له في هذه القضية.
وعندما سئل ترامب عن السبب الذي جعل محاميه مايكل كوهين يدفع الأموال إذا كانت الاتهامات غير صحيحة قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "عليكم أن تسألوا مايكل كوهين. مايكل هو المحامي الخاص بي وإليه يجب أن يوجه السؤال".
وكان محامي الرئيس قد قال إنه دفع الأموال للممثلة الإباحية من جيبه الخاص.
وسبق أن نفى البيت الأبيض وجود علاقة جنسية ربطت ترامب مع دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد. وتقول الممثلة الإباحية إنها وترامب مارسا الجنس مرة واحدة في العام 2006.
وكانت قد رفعت دعوى قضائية ضد كوهين الشهر الماضي تطلب فيها فسخ الاتفاق الذي وقعته في أكتوبر-تشرين الأول 2016 والذي يطالبها بالتزام الصمت مقابل الأموال التي دفعها.
للمزيد:
نفي ترامب يصب في صالح ستورمي
قال مايكل أفيناتي محامي دانييلز إن اعتراف ترامب بأنه لا يعرف بأمر الاتفاق يعزز موقف موكلته بشأن الانسحاب من الاتفاق.
وأضاف على تويتر "هناك أنباء جيدة لمن ينتظرون. اكتسبت قضيتنا قوة كبيرة للغاية. لا يمكن الالتزام باتفاق لا يعرف أحد الأطراف شيئا عنه".
ويقول أفيناتي إنه يرغب في استجواب ترامب وكوهين بشأن الاتفاق الذي جرى توقيعه قبل شهر من انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وكان قاض اتحادي رفض الأسبوع الماضي طلبا من أفيناتي بأن يدلي ترامب وكوهين بشهادتيهما أمام المحكمة قائلا إنه لا يمكن ذلك في الوقت الراهن.
ويرغب كوهين في إجبار دانييلز على تسوية النزاع الخاص بالاتفاق الأمر بعيدا عن القضاء.