شاهد: ماذا قال ترامب بشأن الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس علمه بمبلغ الـ 130 ألف دولار الذي دفعه محاميه الشخصي للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز كي تلتزم الصمت بشأن علاقة حميمية تدّعي أنها أقامتها معه، في أول تصريح له في هذه القضية.

وعندما سئل ترامب عن السبب الذي جعل محاميه مايكل كوهين يدفع الأموال إذا كانت الاتهامات غير صحيحة قال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "عليكم أن تسألوا مايكل كوهين. مايكل هو المحامي الخاص بي وإليه يجب أن يوجه السؤال".