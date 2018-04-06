بالفيديو: اختبار ناجح لمركبة فضائية للركاب.. هل بات "الفضاء أقرب"؟

وأضافت الشركة في بيان أن الطائرة (في.إم.إس إيف) أقلعت من صحراء موهافي بكاليفورنيا في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، الخميس، حاملة المركبة (سبيس شيب تو في.إس.إس يونيتي)، ثم تركتها على ارتفاع 14 ألف متر فوق سطح الأرض.

إثر ذلك، أعطى محرك دفعة للمركبة لتصل سرعتها إلى 1.87 ماخ، وهي وحدة لقياس السرعات الفائقة، خلال 30 ثانية قبل أن يطفئ قائدا المركبة المحرك. وقالت الشركة إن المركبة وصلت إلى ارتفاع 25 ألف متر ثم هبطت بسلاسة على مدرج الهبوط.

وقال برانسون في تغريدة على تويتر بعد الرحلة التجريبية: "يبدو الفضاء الآن قريب المنال".

تغريدة ريتشارد برانسون حول التجربة الناجحة للمركبة الفضائية للركاب

خطأ بشري

كانت مركبة فيرجن جلاكتيك الأصلية (سبيس شيب تو) قد تحطمت خلال رحلة تجريبية في أكتوبر/تشرين الأول 2014، مما أدى لمقتل مساعد قائد المركبة وإصابة قائدها بإصابات خطيرة، في حادث ألقي باللوم فيه على خطأ بشري من القائد.

وتولت شركة (ذا سبيس شيب كومباني)، الشقيقة لفيرجن جلاكتيك، والمملوكة أيضا لمجموعة جلاكتيك ومقرها لندن، صنع المركبة الجديدة (سبيس شيب تو في.إس.إس يونيتي)، وهي الثانية في أسطول مزمع إكماله من خمس مركبات. كما تولت الشركة برنامج تجارب التحليق بدلا من (سكيلد كومبوزيتس).

وحصلت الشركة في 2016 على رخصة تشغيل لمركبتها لتحمل أول سياح للفضاء في العالم فور استكمال تجارب الأمان.

ولم تعلن الشركة بعد عن موعد بدء رحلات الركاب، لكنها تبيع تذاكر القيام برحلة على متن المركبة (سبيس شيب تو) بقيمة 250 ألف دولار للتذكرة.

وستأخذ الرحلة الركاب إلى ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح الأرض، وهو ارتفاع كاف ليستمتعوا بضع دقائق بحالة انعدام وزن ويشاهدوا استدارة الكرة الأرضية وسط ظلمة الفضاء.

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