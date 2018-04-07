مقتل 30 مدنيا في غارات لطائرات النظام السوري على دوما

قتل 30 مدنيا سوريا على الأقل من بينهم ثمانية أطفال، في غارات شنتها طائرات النظام السوري على آخر جيب للمعارضة المسلحة من الغوطة الشرقية، وذلك وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت حصيلة عدد الضحايا قدرت بتسعة قتلى، ولكنها ارتفعت، في اعقاب غارات جوية ليلية لطائرات النظام، والعثور على مزيد من جثث الضحايا تحت الأنقاض، وق المصدر ذاته.
وجاء على موقع قناة الجزيرة أن أكثر من خمسين غارة جوية شنت على المدينة، نقلا عن عناصر القبعات البيضاء العاملين في مجال الإنقاذ، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا.
وذكر المصدر ذاته وفق الموقع الاخباري أنه وقعت هناك حالات اختناق في صفوف المدنيين من بين أهالي المنطقة، بسبب استهدافهم بغاز الكلور، والذي اتهمت الحكومة السورية باستعماله أكثر من مرة ضد المعارضة المسلحة.
ويسيطر جيش الإسلام على دوما، حيث تتهمه الحكومة السورية بقصف مناطق من دمشق، وهو ما ينفيه التنظيم.
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