اضراب في الخطوط الفرنسية واضرابات متوقعة في سكك الحديد

ألغت شركة إير فرانس ما يقرب من ثلث رحلاتها، بعدما نظم عاملوها إضرابا للاحتجاج على الأجور، ومن المتوقع أيضا أن تبدأ موجة جديدة من إضرابات العاملين في السكك الحديدية، وهو ما من شأنه تعطيل جزء كبير من شبكة النقل الفرنسية.
وهذا هو اليوم الخامس الذي يتوقف فيه العمل بشركة الطيران الفرنسية خلال الخمسة والأربعين يوما الأخيرة. وقد بدأ توقيته يتداخل مع إضراب العاملين بقطاع السكك الحديدية الذين يحتجون على إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون.
وكانت إير فرانس قد توقعت استمرار عمل نحو 70 بالمئة من الرحلات الجوية يوم السبت، فيما اصطف المسافرون في طوابير بمطار شارل ديجول، لحجز مقاعد على متن رحلات جديدة بعد إلغاء رحلاتهم.