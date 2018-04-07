رغم انقضاء المهلة المحددة، رئيس البرازيل السابق لولا يرفض تسليم نفسه إلى القضاء

لولا يتحدى السلطات

بالرغم من انقضاء المهلة التي حددتها العدالة البرازيلية للرئيس السابق لولا دا سيلفا لتسليم نفسه إلى مقر الشرطة الفيدرالية في كوريتيبا جنوب البلاد، والتي كانت مقررة في الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة إلاّ أنّ الولاد ا سيلفا ظلّ بين صفوف أنصاره، في ساو برناردو دو كامبو بالقرب من ساو باولو.

وكان القاضي البرازيلي سيرجيو مورو قد أمهل الخميس الرئيس البرازيلي الأسبق حتى بعد ظهر الجمعة لتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة بالسجن 12 عاما بتهمة الفساد، وهو ما سيقوض حظوظه في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية التي تشير استطلاعات الرأي إلى انه الأوفر حظا للفوز فيها.