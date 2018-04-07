ذكرت وزارة الداخلية الالمانية إن عملية الدهس التي وقعت في مدينة مونستر غرب البلاد أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.
مقتل 4 أشخاص على الاقل جراء عملية دهس غرب المانيا .. وانتحار المهاجم
مقتل 4 أشخاص على الاقل جراء عملية دهس غرب المانيا .. وانتحار المهاجم
قالت الشرطة الألمانية في وقت سابق إن سائق سيارة قام بدهس عدد من الأشخاص في مدينة مونستر، ثم أقدم على الانتحار.
وأضافت أنها لا تبحث عن مشتبه بهم آخرين في الواقعة.
وذكرت الشرطة الألمانية في وقت سابق إن نحو 30 شخصا أصيبوا جراء الحادث.
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