قتلى وجرحى جراء عملية دهس غرب المانيا .. وانتحار المهاجم

ذكرت وزارة الداخلية الالمانية إن عملية الدهس التي وقعت في مدينة مونستر غرب البلاد أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل. وقالت الشرطة الألمانية في وقت سابق إن سائق سيارة قام بدهس زبائن أمام احد المطاعم الذي يرتاده خاصة السياح في مدينة مونستر، ثم إن المهاجم أقدم على الانتحار بواسطة سلاح ناري داخل سيارته إثر عملية الدهس، وفق ما أعلنته السلطات الألمانية، التي لم تعط تفاصيل إضافية بشأن الدوافع من وراء الهجوم.
اضطراب نفسي
وذكرت الشرطة في أن نحو 20 شخصا أصيبوا جراء الحادث، من بينهم ستة وصفت حالتهم بالخطيرة، فيما أشارت وسائل إعلام محلية فإنه لا يوجد مؤشر على ارتباط الحادث بهجوم إرهابي.
والمهاجم بحسب وكالة الأنباء الألمانية، هو ألماني الجنسية يبلغ من العمر 49 سنة، وهو يعاني من اضطرابات نفسية. وتقول قناة "زا دي أف" إن المهاجم حاول قبل الهجوم أن ينتحر وأن سيارته مسجلة باسمه. من جانبها قالت قناة "أن تي في" إن المهاجم توعد قبل فترة بأن ينتحر وأنه أعلم بذلك أكبرعدد ممكن من الأشخاص. أما الشرطة الألمانية فلم تؤكد تلك المعلومات.
وتعد مدينة مونستر حوالي 300 ألف نسمة، وهي تقع في ولاية رينانيا شمالي وستفاليا. ويأتي وقوع هذا الحادث في سياق من التوتر في ألمانيا، حيث شهدت البلات اعتداءات لمتشددين إسلاميين، خاصة ذلك الذي جرى أواخر سنة 2016 وأسفر عن مقتل 12 شخصا، وتبنى الهجوم أنذاك تنظيم داعش.
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