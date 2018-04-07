الصين تمنع البث المباشر عبر الانترنت على القصر

أغلق مراقبو الشبكة العنكبوتية في الصين حوالي 5 آلاف حساب بث مباشر على الانترنت، اشترك فيه أشخاص من الأحداث، ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وقالت إدارة فضاء الانترنت في الصين إنها حذفت أيضا حوالي 300 ألف شريط مصور، قام قصر ببثها مباشرة.
"الأحزاب الوهمية تحصل على المال دون أن تكون مسؤولة من الجهات المعنية عن كيفية إنفاقه.وأضاف أن حساباتهم غالباً ما تكون متضمنة معلومات مقتضبة للغاية، بشأن نطاق استخدام تلك المبالغ المخصصة ." ميكولوس ليجيتي من منظمة الشفافية الدولية في المجر في حديث ليورونيوز
"نعتقد أن المهم ضمان حل هذه المشكلة داخل الإطار القانوني باستخدام كامل قدرات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية" مضيفا لقد قدمنا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشروعنا المشترك مع إيران والصين لبدء تحقيق روسي- بريطاني مشترك. ولكن ردا على ذلك رأينا موجات من الكذب ممزوجة بمشاعر مع" ألكسندر شولجين ممثل روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
"يبقى الاتحاد الأوروبي قلقا جداً بسبب استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية كوسيلة للسيطرة على الجموع. الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته إلى السلطات الإسرائيلية لاستخدام قوة متناسبة في ردها على الاحتجاجات وأن تفتح تحقيقاً في كل حادث قتل وأن تباشر باجراءات عقابية حيثما يلزم." بعثة الاتحاد الأوروبي في رام الله بيان وصلت يورنيوز نسخة منه
"الأقليات في أوروبا تعيش ضمن مستويات مختلفة جداً. فثمة دول لا تعترف حتى بالأقليات القومية مثل فرنسا أو اليونان. لدينا دول مثل فنلندا وبلجيكا وإيطاليا التي تتمتع داخلها الاقليات بدرجة عالية من الاندماج وتتبوأ أمكنة معتبرة بينما تشعر أقليات اخرى بحجم تباين في طريقة عيشها و اندماجها داخل أوروبا .فمن الجيد فعلا أن تكون لدينا آليات تشجع على إحدا" لوان فينشي من المدافعين عن المبادرة
""بشكل عام ، لم يكن الاتحاد الأوروبي لاعباً دبلوماسياً فعالاً حتى الآن ، وقد يتغير الأمر في المستقبل ، لأن المتطلبات ستتغير أيضاً ، ولكن لكي يحدث هذا ، يجب أن يكون هناك دافع... هذا الأمر سيكون حاسما بشكل أكبر من أجل تهيئة الظروف المواتية للتسوية السياسية. وعندما يتم ذلك ، سيكون للاتحاد الأوروبي بالتأكيد دور أكبر في مستق" سنان أولجن مركز كارنيغي أوروبا
" لقد قمنا بالإجراء ضد بولندا في السابق،وهناك حالة سيتم طرحها قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي ويتعلق الأمر بتفعيل المادة السابعة،وفي نهاية المطاف أعتقد ان الإجراء نفسه ينبغي أن يتم تطبيقه ضد المجر. و بكل تأكيد عندما نرى عديد القضايا المتربطة بالفساد،وتتضمن توافر أموال ترتبط بالاتحاد الأوروبي،فإنه ي" غاي فيرهوفشتات مسؤول ملف البريكست في الاتحاد الأوروبي
"الأحزاب الوهمية تحصل على المال دون أن تكون مسؤولة من الجهات المعنية عن كيفية إنفاقه.وأضاف أن حساباتهم غالباً ما تكون متضمنة معلومات مقتضبة للغاية، بشأن نطاق استخدام تلك المبالغ المخصصة ." ميكولوس ليجيتي من منظمة الشفافية الدولية في المجر في حديث ليورونيوز
"نعتقد أن المهم ضمان حل هذه المشكلة داخل الإطار القانوني باستخدام كامل قدرات منظمة حظر الأسلحة الكيمائية" مضيفا لقد قدمنا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشروعنا المشترك مع إيران والصين لبدء تحقيق روسي- بريطاني مشترك. ولكن ردا على ذلك رأينا موجات من الكذب ممزوجة بمشاعر مع" ألكسندر شولجين ممثل روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
"يبقى الاتحاد الأوروبي قلقا جداً بسبب استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية كوسيلة للسيطرة على الجموع. الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته إلى السلطات الإسرائيلية لاستخدام قوة متناسبة في ردها على الاحتجاجات وأن تفتح تحقيقاً في كل حادث قتل وأن تباشر باجراءات عقابية حيثما يلزم." بعثة الاتحاد الأوروبي في رام الله بيان وصلت يورنيوز نسخة منه
"الأقليات في أوروبا تعيش ضمن مستويات مختلفة جداً. فثمة دول لا تعترف حتى بالأقليات القومية مثل فرنسا أو اليونان. لدينا دول مثل فنلندا وبلجيكا وإيطاليا التي تتمتع داخلها الاقليات بدرجة عالية من الاندماج وتتبوأ أمكنة معتبرة بينما تشعر أقليات اخرى بحجم تباين في طريقة عيشها و اندماجها داخل أوروبا .فمن الجيد فعلا أن تكون لدينا آليات تشجع على إحدا" لوان فينشي من المدافعين عن المبادرة
""بشكل عام ، لم يكن الاتحاد الأوروبي لاعباً دبلوماسياً فعالاً حتى الآن ، وقد يتغير الأمر في المستقبل ، لأن المتطلبات ستتغير أيضاً ، ولكن لكي يحدث هذا ، يجب أن يكون هناك دافع... هذا الأمر سيكون حاسما بشكل أكبر من أجل تهيئة الظروف المواتية للتسوية السياسية. وعندما يتم ذلك ، سيكون للاتحاد الأوروبي بالتأكيد دور أكبر في مستق" سنان أولجن مركز كارنيغي أوروبا
" لقد قمنا بالإجراء ضد بولندا في السابق،وهناك حالة سيتم طرحها قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي ويتعلق الأمر بتفعيل المادة السابعة،وفي نهاية المطاف أعتقد ان الإجراء نفسه ينبغي أن يتم تطبيقه ضد المجر. و بكل تأكيد عندما نرى عديد القضايا المتربطة بالفساد،وتتضمن توافر أموال ترتبط بالاتحاد الأوروبي،فإنه ي" غاي فيرهوفشتات مسؤول ملف البريكست في الاتحاد الأوروبي
الصين تمنع البث المباشر عبر الانترنت على القصر
أغلق مراقبو الشبكة العنكبوتية في الصين حوالي 5 آلاف حساب بث مباشر على الانترنت، اشترك فيه أشخاص من الأحداث، ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وقالت إدارة فضاء الانترنت في الصين إنها حذفت أيضا حوالي 300 ألف شريط مصور، قام قصر ببثها مباشرة.
ومنذ شهر آذار/مارس الماضي تم سحب حوالي 70 تطبيقا، يشتبه في ارتباطها بالدعارة أو القمار.
وقد قدمت الإدارة الصينية هذه الأرقام ، بعد أن أمرت موقعين شعبيين رائجين للبث المباشر على الانترنت هما "كوسايشو" و"توتياو" بغيير ممارستهما. وتتهم الشركتان بالسماح للقصر بنشر مضامين مضرة.
من جانبهما قالت الشركتان إنهما وافقتا على إصلاح المشاكل العالقة، ووعدتا بإغلاق جميع حسابات البث المباشر على الانترنت، التي فتحها أشخاص قصر خلال خمسة أيام، كما وعدتا أيضا بزيادة المضمون المنظم المتطابق مع القوانين، وبأن يحذفا وظائف بعض مواقع البث المباشر على الانترنت.
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