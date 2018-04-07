مقتل عشرات الجنود السودانيين في اليمن في كمين نصبه الحوثيون

ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر عسكرية يمنية أن عشرات الجنود السودانيين في اليمن قتلوا، في كمين نصبه لهم المتمردون الحوثيون قرب مدينة ميدي شمالي البلاد.
وقد أقر الحوثيون بدورهم بتنفيذ هذا الهجوم، والذي استهدف فجر يوم الجمعة رتلا عسكريا سودانيا في محافظة حجة، وتحدثوا على موقعهم على الانترنت (المسيرة) عن مقتل عشرات الجنود السودانيين، وتدمير مدرعات أيضا، عندما أطلقوا عليهم "قذائف صاروخية".
ويشارك مئات الجنود السودانيون في صفوف قوات التحالف في اليمن بقيادة العربية السعودية، دعما للحكومة الشرعية، وهم ينتشرون في محافظة حجة منذ نحو سنة.
وكانت السعودية تدخلت عسكريا في اليمن سنة 2015، نصرة للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمام الحوثيين الذين استولوا على مساحات واسعة من الأراضي. وقد أطلقت السعودية في البداية عملية "عاصفة الحزم" العسكرية لبضعة أشهر بمشاركة عدد من الدول العربية، ثم استأنفت عملياتها في إطار عملية إعادة الأمل، والتي ما تزال مستمرة.
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