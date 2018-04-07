اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم السبت فرنسا بتشجيع الإرهابيين "باستضافتهم" في قصر الإليزيه، وذلك وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بشأن دعم باريس لقوات سوريا الديمقراطية.
إردوغان: فرنسا تستضيف الإرهابيين في قصر الإليزيه
إردوغان: فرنسا تستضيف الإرهابيين في قصر الإليزيه
وقال إردوغان لأنصاره في إقليم دنيزلي في جنوب غرب البلاد "فرنسا تشجع الإرهابيين باستضافتهم في القصر الرئاسي... ما دمتم تحتضنون هؤلاء الإرهابيين سيغرق الغرب".
وقالت تركيا الشهر الماضي إن تعهد فرنسا بالمساعدة في إعادة الاستقرار لمنطقة بشمال سوريا تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد يصل إلى حد دعم الإرهاب ويمكن أن يجعل من فرنسا "هدفا لتركيا".
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