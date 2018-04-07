زعيم كتالونيا بودجمون يأمل في العودة إلى بلجيكا

قال زعيم كتالونيا السابق كارلس بودجمون إنه سيبقى في برلين بينما تنظر محكمة ألمانية في أمر تسليمه إلى إسبانيا، بتهمة سوء استغلال المال العام لكنه عبر عن أمله في العودة إلى بلجيكا في نهاية المطاف ليعيش هناك.

وكانت محكمة ألمانية رفضت يوم الخميس طلب تسليم بودجمون الذي استند إلى التهمة الأخطر وهي التمرد، وذلك عن دوره في الحملة الداعية لانفصال الإقليم، والتي كان من المحتمل أن تفضي إلى الحكم عليه بالسجن لعقود في إسبانيا.

وقال بودجمون للصحفيين في برلين "أمنيتي هي أن أعود إلى بلجيكا. لكن ذلك سيكون فقط بعد انتهاء الإجراءات هنا في ألمانيا وليس قبل ذلك... أعتزم البقاء هنا في برلين بالطبع لأنها مقر سكني الآن وحتى نهاية العملية (القانونية)".