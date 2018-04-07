شاهد: جزيرة يونانية تحتفل بعيد الفصح بتكسير الجرار الفخارية
عمّت مظاهر البهجة في جزيرة كورفو اليونانية خلال الاحتفالات بعيد الفصح الأرثوذكسي. وعلى طريقتهم الخاصة بإحياء هذه المناسبة قام السكان برمي ما يطلقون على تسميته "البوتيدات"، وهي الجرار والزِيَرة الحمراء والملونة المصنوعة من الفخار من شرفات منازلهم.
واختلطت أوات الجرار الفخارية وهي ترتطم بالأرض بصحيات وتصفيق السكان المحليين والسياح الذين جاءوا من دول ومناطق مختلفة لحضور هذا التقليد السنوي الذي تعيشه الجزيرة خلال أعياد الفصح. ويقول البعض أنّ هذه العادة متجذرة لدى سكان الجزيرة منذ أن كانت تخضع لسيطرة البندقية بين القرنين الرابع عشر والثامن عشر. ويُقال إنّ تحطيم الجرار أو الأواني الفخارية القديمة بداية العام يجلب الحظ، لذلك يعتبر سكان كورفو عيد الفصح انطلاقة نحو سنة جديدة.