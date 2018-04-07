التقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر خلال الزيارة التي تقوده إلى الولايات المتحدة بالجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية بمقر القيادة في قاعدة ماكديل الجوية.
أمير قطر يلتقي بقائد القيادة المركزية الأميركية لبحث جهود "مكافحة الإرهاب"
أمير قطر يلتقي بقائد القيادة المركزية الأميركية لبحث جهود "مكافحة الإرهاب"
وقال آل ثاني في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر إن اللقاء مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل كان " بناء وإيجابيا. لقد بحثنا قضايا عسكرية واستراتيجية ثنائية تهم البلدين والمنطقة بما في ذلك جهود مكافحة الإرهاب".
وحسب وسائل إعلام قطرية ان تميم شدد على قوة واستمرارية التعاون الاستراتيجي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية، إضافة بقية مجالات التعاون الأخرى التي تحكمها المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وأوضح تميم أنّ تعميق التعاون الاستراتيجي الثنائي عسكريا وأمنيا ضروري من أجل مكافحة الاٍرهاب ولتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
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وحضر الاجتماع في القاعدة الجوية الوفد الرسمي المرافق لأمير قطر وعدد من القيادات العسكرية القطرية وكبار ضباط القيادات البرية والجوية والبحرية الأميركية. وبعيد الاجتماع زار أمير قطر مركز عمليات القوات الخاصة، حيث استمع بإيجاز إلى أبرز العمليات التي تديرها القيادة المركزية الأميركية. كما التقى الشيخ تميم مع فرانسيس خافير سواريز عمدة مدينة ميامي بمكتب العمدة.
وتستغرق زيارة الشيخ تميم بن حمد إلى الولايات المتحدة عدة أيام حيث سيلتقي بمسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية ونواب في الكونغرس إضافة إلى لقائه بوزيري المالية والتجارة الأميركيين. ومن المقرر أن يلتقي أمير قطر بالرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء حيث سيناقشان سبل الخروج من الأزمة التي تعصف بالعلاقات بين قطر وجيرانها منذ الصيف الماضي.