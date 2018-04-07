تألق تركيا في ثاني أيام جائزة أنطاليا الكبرى للجيدو

الجماهيرالتركية استمتعت كثيرا بالمنازلة النهائية التي خاضها صاحب الأرض فيدات ألبا يراك في وزن 81 كيلوغراما ضد الأمريكي جاك هاتون.

التركي استفاد من خطأ ارتكبه خصمه، حيث تمكن من تثبيته أرضا لمدة 20 ثانية، ما سمح له بالفوز بالميدالية الذهبية أمام أعين الحشد الكبيرمن مشجعيه.

استلام ألبايراك للميدالية من طرف سيزارهايسوز رئيس الاتحاد التركي للعبة، وسماع النشيد الوطني في أنطاليا، هي لحظات لن ينساها.

فيدات ألبايراك:"الفوز بالميدالية الذهبية أمررائع، أنا جد سعيد، لأن الأجواء كانت جد حماسية، وتشجيعات الجماهيرهي التي ساعدتني على هذا الفو، وهذا ما سيحفزني حتما على التدرب أكثر".

وأفضل رياضية في هذا اليوم كانت السويدية أنا بيرنهولم، بعد إظهارها لمستوى قوي في المواجهة النهائية ضد الكندية زيليتا زيبانشيش في وزن أقل من 70 كيلوغراما. حركة إيبون كانت كافية لإعلان لبيرنهولم (27عاما) فائزة.

للتذكير السويدية غيرت الفئة التي تنازل فيها، حيث انتقلت من فئة أقل من 63 كيلوغراما إلى وزن أقل من 70 كيلوغراما قبل 18 شهرا.

أنا بيرنهولم:" أحس بالراحة في فئة أقل من 70 كيلوغراما، وكما قلتم سبق لي الفوز بالميدالية الذهبية في أبو ظبي وبالبرونزية في روسيا، لذلك فوزي بالذهب في أول جائزة كبرى أمر رائع حقا.

السويد ضربت بقوة أيضا في وزن أقل من 73 كيلوغراما رجال عن طريق تومي ماسياس بعد تغلبه على الكوري أن شانغريم الذي سبق له وأن توج بالذهب في العديد من المناسبات. ماسياس تمكن من القيام بحركة سومي غاشي سمحت له بتوقيع إيبون وإعلانه فائزا.

فيما كان آخر ميدالية ذهبية في منافسة هذا اليوم من نصيب النمساوية ماغدالينا كراسكوفا على حساب الروسية فالونتينا كوستانكو في وزن أقل من 63 كيلوغراما.

وكانت أجمل حركة من المنازلة التي خاضها الكوسوفي أكيل كجاكوفا، حيث قام بتثيت ركبة خصمه، وتوقيع إيبون بطريقة رائعة.