قالت ادارة الألماس في دار سوذبيز للمزادات يوم الجمعة إنه من المتوقع أن تجلب اثنتان من الألماس الأبيض، تزن كل منها أكثر من 50 قيراطا، ما يزيد عن 15 مليون دولار عندما تعرضان للبيع بالمزاد في مايو آيار.
توقعات ببيع اثنتين من الألماس الأبيض بأكثر من 15 مليون دولار في مزاد بجنيف
توقعات ببيع اثنتين من الألماس الأبيض بأكثر من 15 مليون دولار في مزاد بجنيف
وقالت دار سوذبيز إن الألماستين واحداهما من الحجر الكريم البراق المستدير وتزن 51.71 قيراط والأخرى بيضاوية تزن 50.39 قيراط، تعتبران ثاني أكبر أنواعهما على الإطلاق التي تعرض في المزاد.
ويأتي بيع هذين الحجرين اللذين تم اكتشافهما وشراؤهما خلال عطاء في بوتسوانا بعد بيع ألماسة بيضاء زنتها 102 قيراط إلى مشتر لم يتم الكشف عنه في فبراير شباط بسعر قال قائمون على المزادات إنه تجاوز بكثير السعر الذي دفع لكل قيراط مقابل أي قطعة ألماس عديم اللون في مزاد علني. ولم يكشف القائمون على المزادات عن السعر المدفوع.
وكان السعر القياسي المدفوع سابقا لألماسة زنتها 118 قيراطا تم بيعها في هونج كونج عام 2013 مقابل 260 ألف دولار للقيراط.
وقالت دار سوذبيز أيضا إنها تعرض للبيع بالمزاد الألماسة (بلو فارنيزي) زرقاء اللون والتي تزن 6 قراريط تقريبا وأعطيت لملكة إسبانيا اليزابيث فارنيزي في عام 1715، وقال القائمون على المزاد إن أربع عائلات ملكية أوروبية تناقلت الألماسة منذ ذلك الحين.
ومن المقرر بيع الألماسات الثلاث في مزاد علني في جنيف في مايو أيار.
المصدر: رويترز