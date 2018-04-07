قال الفاتيكان يوم السبت إن الشرطة اعتقلت قسا كان يعمل في سفارته بالولايات المتحدة واستدعي العام الماضي بعد أن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه ربما خالف القوانين التي تمنع استغلال الأطفال في أفلام إباحية.
الفاتيكان: اعتقال قس ودبلوماسي سابق بسبب افلام إباحية
الفاتيكان: اعتقال قس ودبلوماسي سابق بسبب افلام إباحية
وأضاف بيان أصدره الفاتيكان أن الدبلوماسي السابق يدعى المونسنيور كارلو ألبرتو كابيلا وأن الشرطة ألقت القبض عليه في وقت مبكر يوم السبت بناء على أمر من رئيس قضاة التحقيق في الفاتيكان بعد تحقيق في الأمر.
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