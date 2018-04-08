شاهد: الجماهير تحاول منع الشرطة من اصطحاب الزعيم البرازيلي لولا دا سيلفا إلى السجن
تجمعت حشود من مؤيدين الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا حول مقر نقابة المعادن في ساو باولو في محاولة لمنع الشرطة من اقتياد زعيمهم إلى السجن، ما عزز المخاوف من حدوث مواجهة عنيفة.
وبعد رفض أبداه لولا السبت تجاه تسليم نفسه للشرطة، لكنه عاد وقرار تسليم نفسه ليتم نقله في طائرة إلى سجن في كوريتيبا، حيث من المفترض أن يقضي فترة سجن مدتها 12 سنة وشهر واحد في قضية فساد.
وقال وسط هتاف الجماهير "سأمتثل للأمر وكلكم ستصبحون لولا... لست فوق القانون. لو لم أكن أؤمن بالقانون لما دشنت حزبا سياسيا ولكنت أطلقت ثورة".