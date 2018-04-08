لكل من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي مصير مختلف

اللقب السادس لبايرن في الدوري الألماني
في دوري الدرجة الاولي الألماني، بايرن ميونيخ حقق لقبه السادس على التوالي قبل خمس مباريات من النهاية. بايرن الذي تواجه مع اوغسبورغ، ورغم هدف عكسي غريب، حصد أربعة أهداف مقابل هدف واحد رافعاً رصيده الى اثنتين وسبعين نقطة.
بوجبا يقطع الطريق على سيتي
يوم السبت، بفضل بول بوجبا تمكن مانشستر يونايتد من الفوز على مضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الديربي. وهكذا قطع على سيتي حسم لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
فبعد هدفين لسيتي في الشوط الأول، سجل بوجبا هدفيه في بداية الشوط الثاني ولحق بهما هدف لكريس سمولينغ الذي حول ركلة حرة من لكسيس سانشيز داخل شباك سيتي.
برشلونة يصدر ترتيب الدوري الاسباني
وفي برشلونة، قاد ليونيل ميسي فريقه للفوز على ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وهكذا تمكن الفريق الكتالوني من تصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم. إنه النصر الثامن والثلاثين في ثماني وثلاثين مباراة متتالية دون أية هزيمة.