قال الاتحاد الأوروبي إن الدلائل تشير إلى أن النظام السوري شن هجوما كيماويا آخر في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف دوما الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية في غوطة دمشق.
أول تعليق من الاتحاد الاوروبي وتركيا بشأن الهجوم الكيماوي في دوما
أول تعليق من الاتحاد الاوروبي وتركيا بشأن الهجوم الكيماوي في دوما
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى رد دولي على الهجوم الكيماوي، مطالبا في الوقت ذاته روسيا وإيران باستخدام نفوذهما لدى دمشق لمنع المزيد من الهجمات باعتبارهما مناصري النظام.
تركيا تدين الهجوم الكيماوي
هذا وأدانت تركيا يوم الأحد استخدام أسلحة كيماوية في مدينة دوما.
وقالت خدمات طبية إن هجوما كيماويا على المدينة الواقعة في منطقة الغوطة الشرقية أسفر عن سقوط عشرات القتلى وقالت واشنطن إنه إذا تأكدت صحة تلك التقارير فإنها تتطلب ردا دوليا فوريا.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "ندين بشدة هذا الهجوم الذي توجد شبهات قوية في أن منفذه هو النظام (السوري) الذي يعد سجله في استخدام الأسلحة الكيماوية معروفا للمجتمع الدولي".
ودعت تركيا، التي تعمل مع حلفاء للرئيس السوري بشار الأسد للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، إلى إجراء دولي ردا على الهجمات في دوما.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "ينبغي محاسبة النظام السوري على الهجمات في مناطق متعددة من البلاد وفي أوقات مختلفة".
وأضاف في بيان "المجتمع الدولي بكامله، وخاصة البلدان صاحبة التأثير على النظام السوري، عليه مسؤولية اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تنفيذ جرائم حرب مماثلة وجرائم ضد الإنسانية".
المصدر: رويترز