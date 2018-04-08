قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بإصابات طفيفة جراء حريق شب في شقة بالطابق الخمسين في برج ترامب في نيويورك يوم السبت وتمت السيطرة عليه، بحسب ما أعلنت خدمات الإطفاء.
بالفيديو: مقتل شخص جراء حريق في برج ترامب
بالفيديو: مقتل شخص جراء حريق في برج ترامب
وقال مسؤول من الإطفاء الرجل، وهو من السكان، توفي في المستشفى. وقالت الشرطة إن القتيل يدعى تود براسنر وعمره 67 عاما.
ماذا قال ترامب عن الحريق؟
ولم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودا في المبنى الواقع في وسط مانهاتن وقت وقوع الحريق. ولترامب مكتب ومقر إقامة خاص في البرج.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر إن حريقا اندلع في برج ترامب في نيويورك يوم السبت وجرى إخماده، واصفا الحريق بأنه "محدود جدا".
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ولم يكشف مسؤولو الإطفاء عن سبب الحريق. وقالوا إن المبنى لم يكن به أحد أفراد أسرة ترامب وقت اندلاع الحريق.
وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا صغيرا بالمبنى في وسط مانهاتن. وسبق أن تعرض البرج لحريق مماثل مطلع العام الجاري دون وقوع إصابات.