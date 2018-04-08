"لولا دا سيلفا" رائد نهضة البرازيل في قبضة الشرطة بتهمة فساد

سلم الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نفسه للشرطة التي اصطحبته، السبت، من بين حشود مؤيديه بمدينة ساو باولو إلى زنزانة مؤقتة، تمهيدا لتنفيذ عقوبة سجن صادرة بحقه بتهمة فساد. ثم جرى نقله بالطائرة إلى مدينة كوريتيبا، حيث من المفترض أن يقضي فترة سجن مدتها 12 سنة وشهر واحد.

وفي خطاب ناري أمام حشد من المؤيدين ارتدوا قمصانا حمراء خارج مقر لنقابة عمال الصلب أصر لولا، وهو أول رئيس برازيلي يخرج من رحم الطبقة العاملة، على براءته ووصف إدانته بالرشوة بأنها "جريمة سياسية" لكنه وافق على تسليم نفسه للسلطات بعد نحو 24 ساعة من رفضه ذلك.