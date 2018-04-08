قالت صحيفة دي فيلت الألمانية على موقعها الالكتروني إن الشرطة الألمانية اعتقلت أربعة رجال يشتبه أن أحدهم كان يخطط لهجوم بسكين في سباق نصف الماراثون في برلين يوم الأحد.
ألمانيا: اعتقال أربعة أشخاص أحدهم متهم بالتخطيط لهجوم على سباق في برلين
ألمانيا: اعتقال أربعة أشخاص أحدهم متهم بالتخطيط لهجوم على سباق في برلين
وأضافت الصحيفة أن الرجال الأربعة على صلة بأنيس العامري وهو تونسي فشل في الحصول على حق اللجوء وله صلات بإسلاميين اختطف شاحنة في ديسمبر كانون الأول 2016 وقتل سائقها ثم دهس حشدا في سوق مزدحمة مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة عشرات آخرين.
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