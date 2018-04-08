شاهد: تفجير كتل الثلج بطول 5 كلم لنهر آمور في الصين
قامت السلطات الصينية بسلسلة تفجيرات، في جزء تجمدت فيه الثلوج من نهر هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، وذلك لتفادي تراكم كتل الثلج الآخذة في الذوبان، مع انقضاء فصل الشتاء وحلول الربيع، ما قد يشكل في حال وقوع ذلك التراكم في نقطة معينة من النهر خطرا، على الأهالي القاطنين بالقرب من النهر.
وقد مكنت المتفجرات بمجرد تفعيلها من كسر كتل الجليد وسط النهر، تناثرت معه شظايا الجليد في الهواء، وخلق ذلك مشهدا استثنائيا، في كامل مقاطعة موهي لنهر هيلونغجيانغ، في المحافظة التي يحمل النهر اسمها.
وقد جرت التفجيرات على طول خمس كيلومترات من النهر، الذي يعرف باسم نهر آمور، الواقع على الحدود الصينية الروسية.