مصادر: اتفاقية حكومية جديدة لصفقات أسلحة بين السعودية وفرنسا

قال مسؤول من وزارة الدفاع الفرنسية الأحد إن بلاده والسعودية اتفقتا على توقيع "اتفاقية حكومية" جديدة لإبرام صفقات الأسلحة. ويتزامن هذا الإعلان مع وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس في زيارة تستمر ثلاثة أيام. حيث كان في استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وتأتي زيارة ولي العهد وسط ضغوط متنامية على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الداخل من نواب ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بشأن مبيعات أسلحة فرنسية لتحالف تقوده السعودية يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

ومن المفترض أن تحل الاتفاقية الجديدة محل إجراء انتقده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يشغل كذلك منصب وزير الدفاع. وقالت مصادر إن الأمير يريد تغيير الإجراءات التي كانت تتم في السابق.