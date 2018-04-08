فوز لونيونغاتا (25 عاما) بهذا السباق، جعله أول رياضي يحصل على اللقب للمرة الثانية تواليا بعد البريطاني ستيف براس الذي سبق له التتويج في 1989 و1990.
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ماراثون باريس: كينيا تحصد المراكز الأولى لدي الرجال والسيدات
الكيني أنهى السباق في زمن ساعتين و6 دقائق و25 ثانية، لكنه أخفق في تحسين رقمه الشخصي الذي سجله السنة الماضية، حيث تأخر بواقع 15 ثانية.
لونيونغاتا الذي سبق له الفوز بماراثون كل من ليزبون في 2013، وشانغاي في 2015 تقدم على مواطنيه ماثيو كيزوريو وإيرنيست نغينو.
وفي سباق السيدات الذي انطلق هذه السنة مبكرا، من أجل ضمان دخول الفائزة في نفس التوقيت تقريبا مع الفائز في فئة الرجال، أنهت بيتسي المسافة بعد ساعتين و22 دقيقة و56 دقيقة، أمام كل من مواطنتها روث شابنغيتيش والإثيوبية غولوم شالا.