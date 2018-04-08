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تكريم لأرواح ضحايا هجوم مونستر في ألمانيا والشرطة تبحث في الدوافع

قال هربرت رويل وزير الداخلية في ولاية نورد راين فستفاليا إن الرجل الذي كان يقود عربة فان مخصصة للرحلات وصدم بها مجموعة من الناس كانوا جالسين حول موائد خارج مطعم في مدينة مونستر يوم السبت تصرف بمفرده ويبدو أنه يعاني من مشاكل عقلية.

وقتل الرجل شخصين كانا جالسين خارج مطعم (جروسر كايبنكيرل) الذي يرتاده الكثير من السائحين أيضا، في الحي القديم من المدينة الواقعة بغرب ألمانيا قبل أن ينتحر بإطلاق النار على نفسه.

وفيما تواصل الشرطة تحقيقها بشأن معرفة الأسباب التي دفعت بالمهاجم غلى ارتكاب الجريمة، أشعلت الشموع في مونستير ووضعت الورود في مكان وقوع الهجوم، تكريما لأرواح الضحايا

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