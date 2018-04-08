حقق بيع عدة مقتنيات للنجم الأسترالي راسل كرو أكثر من 2.8 مليون دولار وذلك بمزاد أقيم بمدينة ملبورن.
بيع مقتنيات لراسل كرو بقيمة 2.8 مليون دولار بمزاد "فن الطلاق"
بيع مقتنيات لراسل كرو بقيمة 2.8 مليون دولار بمزاد "فن الطلاق"
وتضمنت المقتنيات الثمينة عربة على الطراز الروماني وساعة يد رولكس ذهبية وحزام سترة مصنوعة من الجلد وكمان عمره 128 عاماً.
وفاجأ كرو الحضور بظهور غير متوقع في مزاد يحمل عنوان "فن الطلاق" أقيم في سيدني يوم السبت واجتذب عشرات المشترين والمتفرجين.
واشتمل المزاد على حوالي 200 من مقتنيات كرو من بينها أزياء واكسسوارات من التي استخدمها في بعض من أشهر أفلامه مثل(جلادياتور) و(ماستر آند كوماندر) و(إل.إيه كونفيدينشيال) و(ذا إنسيدر).
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وأقيم المزاد احتفالا بمرور 15 عاما على زواج كرو السابق من دانييل سبنسر وعيد ميلاد كرو الرابع والخمسين.
وقالت دار سوذبيز للمزادات إنه تم بيع عدد من الممتلكات بأكثر من القيمة التقديرية لها بما في ذلك زوج من الأصفاد المعدنية ارتداهما الممثل الفائز بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم (جلادياتور) والتي وصلت قيمتهما التقديرية إلى 1535 دولارا وبيعت مقابل 29974 دولارا. كما بيعت نسخة طبق الأصل من العربة التي استخدمت في نفس الفيلم الذي عرض في عام 2000 مقابل 49907 دولارات.
كما كان يوجد بين المقتنيات بعض الأشياء غير المعتادة مثل جمجمة تعود للعصر الحجري لديناصور كان يملكها قبل ذلك الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو وبيعت بمبلغ 60886 دولارا.
المصدر: رويترز