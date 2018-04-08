بعث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسالة شكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل مغادرته الولايات المتحدة متوجها إلى فرنسا.
أخر رسالة من محمد بن سلمان إلى ترامب قبل مغادرته الولايات المتحدة
أخر رسالة من محمد بن سلمان إلى ترامب قبل مغادرته الولايات المتحدة
وقال ولي العهد السعودي في الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية "سرني وأنا أغادر بلدكم الصديق: أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة."
وأضاف "أنتهز هذه الفرصة لأشيد مجدداً بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلدينا، والتي تشهد مزيداً من التطور في كافة المجالات، كما لا يفوتني أن أؤكد أنّ المباحثات التي تمت خلال الزيارة ستسهم في تعميق هذه العلاقات وتمتينها، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين".
ويصل محمد بن سلمان إلى باريس اليوم، إذ من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتشمل الزيارة توقيع الجانبين على اتفاقيات اقتصادية وثقافية وعلمية.