بطل العالم أربع مرات الذي سبق له احتلال المركز الأول في كل من رالي مونتي كارلو والمكسيك، بعد تحقيقه لفوزه الثاني في هذا السباق بعد ذاك في 2016، أصبح يعتلي قمة الترتيب العام برصيده 84 نقطة.
الفرنسي سيباستيان أوجييه يحقق فوزه الثالث هذا الموسم في رالي كورسيكا
الفرنسي سيباستيان أوجييه يحقق فوزه الثالث هذا الموسم في رالي كورسيكا
فيما سمح المركز الثاني الذي احتله الأيستوني أوت تاناك سائق تويوتا بفارق 36 ثانية وجزء من المئة عن أوجيه التواجد في المركز الثالث في الترتيب العام المؤقت بمجموع 45 نقطة.
البلجيكي تيري نوفيل من جانبه أصبح يحتل المركز الثاني في الترتيب العام ب 67 نقطة، بعد دخوله في المركز الثالث في هذا السباق متأخرا بدقيقة و7 ثواني وأجزاء من المئة.