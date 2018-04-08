بطل العالم ثلاث مرات تمكن من الالتحاق بالكوكبة التي كانت تقود السباق في الكيلومتر ال 53 قبل خط الوصول، بعد ذلك عرف كيف ينفرد بالصدارة في الأمتار الأخيرة، والتقدم منافسه المباشرديلار الذي اكتفى بالمركز الثاني.
السلوفاكي بيتر ساغان يفوز لأول مرة بلقب طواف باريس روبيه
السلوفاكي بيتر ساغان يفوز لأول مرة بلقب طواف باريس روبيه
ورجع المركز الثالث في هذا الطواف الذي امتد على طول مسافة 257 كيلومترا للهولندي نيكي تيربيسترا دراج كويك ستيب.
فيما لم يحالف الحظ البلجيكي ميكائيل غولارت الذي تعرض إلى حادث، وتم نقله إلى المستشفى بعدما تلقى الإسعافات الأولية في عين المكان من طرف منظمي السباق.
للإشارة سباق باريس- روبيه هو واحد من الكلاسيكيات الخمس العريقة جنبا إلى جنب مع طواف ميلان- سان ريمو ولي فلاندرز ولييج- باستون- لييج ولومباردي.