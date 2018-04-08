مساع لتفادي كارثة قد تهدد بفناء الأرض

تشير دراسات علمية في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إلى أن كوكب "بينو" السيار، وهو بحجم 1500 قدم، لن يدمر كوكب الأرض أواخر شهر سبتمبر 2135، بحسب موقع "أن بي سي"، وإنما هو سيكون بعيدا عن الأرض بنحو 65 ألف ميل، ولن يكون له وقع عليها.

ولكن إذا اصطدم هذا الكوكب بالأرض بحسب برنت باربي الخبير في مركز غودار للرحلات الفضائية في ناسا، فإن النتائج ستكون مريعة.