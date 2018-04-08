صحيفة: أمير قطر قريبا في الرياض

كشفت جريدة "الرأي" الكويتية نقلا عن مصدر دبلوماسي عربي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيرأس وفد بلاده إلى القمة العربية التي ستعقد في 15 من نيسان/ أبريل الجاري في العاصمة السعودية الرياض.
وقالت لولوة الخاطر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لوكالة الأناضول التركية السبت، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وجّه دعوة رسمية إلى بلادها للمشاركة في القمة، ولم تحدد الدوحة بعد مستوى تمثيلها.
ومن المقرر أن تنطلق الاثنين الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المنعقدة في الرياض في دورتها الـ29. وقد أفادت وزارة الخارجية القطرية السبت، أن ملف الأزمة الخليجية لن يكون مطروحا ضمن برنامج عمل القمة، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية.