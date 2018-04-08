نجاح كبير لليوم الختامي لجائزة أنطاليا للجيدو

الأذربيجاني واجه في المنازلة النهائية في وزن أقل من 100 كيلوغراما الروسي أدامين أرمن، الذي فازعليه في البطولة العالمية للشباب السنة الماضية. زيليم نجح في تسجيل حركة وازاري مرتين بعد منافسة شديدة، ما سمح له بالفوز في الأخير بإيبون.

زيليم كوتسوإيف:" لقد سبق لي المنازلة ضد أدامين في العديد من المرات، وفي كل مرة تكون المنافسة شديدة،أثناء المنازلة نتحول إللى مقاتلين و خارجها نحن أًصدقاء، لأن رياضة الجيدو تعلمنا الإحترام. لقد قضيت أوقاتا رائعة هنا في أنطاليا، المكان جميل جدا، والجمهوررائع أيضا، لأنه كان يشجعنا دوما لمساندتنا، لذلك أود أن أشكر أنطاليا على كل هذه الأمور".

وكانت أفضل رياضية في هذا اليوم الختامي الكوسوفية لوريانا كوكا، حيث أطاحت في الدورنصف النهائي بالبريطانية ناتالي بووال في وزن أٌقل من 78 كيلوغراما عن طريق أوتشي ماتا. كما تمكنت من الفوز في النهائي الذي جمعها بالأوكرانية تورشين أناستازيا.

الكوسوفية (21عاما) تمكنت من التسجيل مباشرة بعد إعطاء إشارة الحكام عن طريق هجمة مضادة. ويعتبر هذا الفوز هو الأول لها، في إحدى جولات البطولة العالمية.

لوريانا كوكا:" الفوز هنا في جائزة أنطاليا حتما سيمنحني الكثير من الثقة، لم لا وأنا اليوم واثقة بأنه سيكون بإمكاني الفوزعلى أسماء كبيرة في عالم الجيدو، لذلك سأنتظر بفارغ الصبرالمنافسات القادمة لأظهر جميع إمكانياتي. فريقنا هو فريق صلب رغم عدده القليل، نحن في تطور مستم، لدينا فرق للأواسط والأصاغر، ونحن نتدرب معا، أنا سعيدة لأنني عضو من أعضاء هذا الفريق".

فيما كانت أجمل حركة هي حركة إيبون من المنازلة النهائية في وزن أكثر من 100 كيلوغراما التي نشطها كل من الروسي إنال تاسوإيف والإيراني جافاد محجوب، والتي تمكن فيها الروسي من إعتلاء منصة التتويج.

في حين أنهى البلد المنظم هذا العرس الرياضي بأفضل الطرق، بفضل المنازلة الختامية التي فازت بها صاحبة الأرض سيبيل أكبولوت في فئة أكثر من 78 أمام البوسنية لاريسا سيريتش بواسطة تقنية وازاري من أوشي غاري.