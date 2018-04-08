إجلاء أكثر من 20 ألف شخص في ألمانيا قبل إزالة قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

قامت السلطات الألمانية بإجلاء 26 ألف شخص على الأقل من ديارهم في مدينة بادربورن، في وقت كانت الشرطة تعمل على إزالة قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية زنتها 1.8 طن، وقد تم اكتشافها الشهر الماضي.
وتتطلب عملية إزالة القنبلة ضرور إخلاء المنازل من سكانها، من منطقة يبلغ قطرها كيلومترا واحدا ونصف الكيلومتر. وتوجد في هذه المنطقة المعنية بالإجلاء مستشفيان وعديد المنازل لكبار السن وجامعة.
وتعمل فرق الصليب الأحمر الألمانية ورجال المطافئ إلى جانب الشرطة لإجلاء الناس في المدة المطلوبة، قي وقت تم توفير ملاجئ لمن تركوا منازلهم.
وكان تم اكتشاف القنبلة الشهر الماضي خلال أشغال بناء في حديقة. وكان تم العثور على قنبلة أخرى بالحجم نفسه نهاية سنة 2016 في مدينة أوغسبورغ، وتطلب الأمر إجلاء 54 ألف شخص.
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